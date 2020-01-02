تركيا تعتقل 4 طيارين للتحقيق في هروب غصن عبر اسطنبول

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:02 02/01/2020 حدث بتاريخ: 16:11 02/01/2020

قالت متحدثة باسم الشرطة التركية لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص من بينهم أربعة طيارين اليوم الخميس في إطار التحقيق بشأن هبوط كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات في اسطنبول أثناء فراره من اليابان إلى لبنان.

وأضافت أن المعتقلين الآخرين هم اثنان من العاملين على أرض المطار وعامل شحن، وأن من المتوقع أن يدلي المعتقلون السبعة جميعا بإفادات أمام محكمة اليوم الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقا في مرور غصن عبر البلاد. وكان غصن قد كشف يوم الثلاثاء أنه ذهب إلى بيروت فرارا من النظام القضائي "الفاسد".

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، وصل إلى بيروت في طائرة خاصة قادمة من اسطنبول يوم الاثنين.

ونقل موقع حريت الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن شرطة الحدود التركية لم تتلق إخطارا بوصول غصن ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه من البلاد.

وأضاف أن الطائرة وصلت مطار أتاتورك في اسطنبول الساعة 5:30 فجرا (02:30 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين مضيفا أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر الاعتقال بعد توسيع نطاق التحقيق.

وأظهرت بيانات تتبع حركة الطيران أن غصن استخدم طائرتين مختلفتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت اليوم الخميس إن السلطات في اليابان سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي في خزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة مما يسلط بعض الضوء على تفاصيل هروب غصن إلى لبنان.

كانت رويترز قالت إن شركة للأمن الخاص رتبت لخروج غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو خلسة قبل أيام تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر.

وكانت السلطات قد اعتقلت غصن للمرة الأولى في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018، ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط. وينفي غصن جميع التهم.