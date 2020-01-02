أردوغان: نحو 250 ألف شخص يفرون من إدلب السورية باتجاه #تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:48 02/01/2020 حدث بتاريخ: 12:48 02/01/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا مضيفا أن أنقرة تحاول منعهم من عبور حدودها.

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها لأهداف في المنطقة الشهر الماضي.

وقال أردوغان في مؤتمر بأنقرة "في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مهاجر يتجهون نحو حدودنا. نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل. إنه أمر صعب فهم بشر أيضا".