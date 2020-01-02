العفو الدولية: هونغ كونغ استخدمت القوة بشكل غير متناسب خلال مسيرة احتجاجية في بداية العام

منظمة العفو الدولية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:56 02/01/2020 حدث بتاريخ: 10:32 02/01/2020

قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ اليوم الخميس إن شرطة هونج كونج استخدمت القوة بشكل غير متناسب خلال مسيرة حاشدة شهدت احتشاد 3ر1 مليون شخص في الشوارع أول أيام العام الجديد أمس الأربعاء.

وقال مان كي تام، الذي كان حاضرا عندما فضت الشرطة المظاهرة: "منذ بداية المسيرة، كان هناك وجود مكثف لشرطة مكافحة الشغب لمراقبة المتظاهرين ومعاقبتهم بشكل استفزازي".

وأضاف تام أنه عندما قامت مجموعة من الأشخاص بتخريب فرع لأحد البنوك، "كان يمكن حل المسألة بسهولة ... لكن بدلا من ذلك أطلقوا الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين السلميين ، مما أدى إلى إنهاء المسيرة القانونية فجأة".

وأشار تام إلى أن النائب البرلماني المنتمي للحزب الديمقراطي هوي تشي فونغ تعرض لرش رذاذ الفلفل عليه من مسافة قريبة بعد أن طالب الشرطة بالهدوء.

وقال تام: "ترى منظمة العفو الدولية أن تصرفات الشرطة ضد لمتظاهرين غير متناسبة وتظهر موقفا انتقاميا".

وذكر أنه "في الأسبوع الماضي، تصرفت الشرطة دون ضبط للنفس، ولم يساعد هذا في تهدئة المشاكل"، مضيفا أن السلوك الذي "يستفز المتظاهرين" ينافي بالتأكيد استراتيجية الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام.

وواجهت كاري لام انتقادات دولية بسبب تعاملها مع المظاهرات ورفضها التام لإجراء تحقيق مستقل كامل في تقارير عن وحشية الشرطة ضد المتظاهرين.

وشكلت مسيرات هونغ كونغ جزءا من حركة مؤيدة للديمقراطية تولدت العام الماضي من الاحتجاجات ضد مشروع قانون لتسليم المطلوبين تم إلغاؤه الآن. وكان مشروع القانون سيمنح حكومة هونغ كونغ السلطة لمحاكمة المعارضين أمام المحاكم بالبر الرئيسي الصين ، حيث تُعد سيادة القانون أضعف بكثير منها في هونغ كونغ.