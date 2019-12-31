مفوض أوروبي: جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي لـ "بريكست"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:33 31/12/2019 حدث بتاريخ: 18:34 31/12/2019

قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فيل هوغان، يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020.

وأضاف هوغان في تصريحات لصحيفة "أيريش تايمز": "في الماضي، شهدنا تشبث رئيس الوزراء بالموعد النهائي لبريكست بدلا من تمديده، لمجرد أن يفعل ذلك فقط".

وحذر المفوض الأوروبي لشؤون التجارة من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق "سوف يسكب زيتا على النار وينذر بتقسيم الأسر والمجتمعات والمناطق".

وأضاف: "استند الكثير من الجدل في المملكة المتحدة على مدار السنوات الأربع الماضية إلى فكرة خاطئة تتعلق بأنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على جميع مزايا العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "والآن وبعد توقف الجمود السياسي في وستمنستر، يجب أن تستند المرحلة التالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الواقعية والحقائق الثابتة".

وصرح بأن الجانبين بحاجة إلى المضي قدما إلى الأمام بهدوء وبشكل متسق.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير، مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، وتعهد جونسون بالتمسك بذلك الموعد النهائي سواء أبرمت بريطانيا اتفاقا نهائيا مع التكتل أم لا.