تركيا تقول إنها لن تنسحب من مواقع المراقبة في إدلب بسوريا

وزير الدفاع التركي خلوصي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:17 31/12/2019 حدث بتاريخ: 16:18 31/12/2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب السورية "غير وارد" وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب وتستضيف أنقرة نحو 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد لاجئين في العالم، لذلك تخشى من موجة هجرة جديدة من المنطقة التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري وتعد آخر مساحة كبيرة من الأرض تسيطر عليها قوات المعارضة بعد نحو تسعة أعوام من الحرب الأهلية.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب مما أدى لنزوح لاجئين في الآونة الأخيرة باتجاه الحدود التركية.