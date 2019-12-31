زعيم كوريا الشمالية بصدد الكشف عن "مسار جديد" بخطابه في مستهل 2020

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:18 31/12/2019 حدث بتاريخ: 11:29 31/12/2019

من المنتظر أن يلقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غدا الأربعاء خطابا بمناسبة العام الجديد من المرجح أن يقدم فيه ملمحا عن "مسار جديد" تعهد بانتهاجه إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بمهلته لتخفيف موقفها إزاء نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يتطرق خطاب العام الجديد إلى مجموعة واسعة من القضايا تتراوح من الشؤون الخارجية والتطور العسكري إلى الاقتصاد والتعليم.

وكان كيم قال في خطابه في مستهل 2019 إنه ربما يغير مساره إذا واصلت واشنطن حملة الضغط وطالبت بتحرك أحادي‭‭‬‬، في حين شدد على "الاكتفاء الذاتي" اقتصاديا، وهو نهج أعلن اتباعه وسط تشديد العقوبات.

والولايات المتحدة في طريقها لتجاهل مهلة نهاية العام التي حددها كيم، والتي تهون واشنطن من شأنها، لإظهار مزيد من المرونة لاستئناف المحادثات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ولم تقدم كوريا الشمالية ملامح تذكر عن "المسار الجديد"، لكن القادة العسكريين الأمريكيين قالوا إن خطوة بيونجيانج التالية قد تشمل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو النوع الذي توقفت عن إطلاقه منذ 2017، وكذلك اختبار قنابل نووية.