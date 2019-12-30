بوليفيا تطرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين اسبانيين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:59 30/12/2019 حدث بتاريخ: 22:00 30/12/2019

أعلنت رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين آنييز الاثنين طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين اسبانيين، فيما قررت مدريد طرد ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين، في تصعيد لخلاف دبلوماسي بسبب محاولة مفترضة لتهريب مسؤول حكومي بوليفي سابق.

وقالت الرئيسة "قررت الحكومة الدستورية التي اترأسها اعتبار سفيرة المكسيك في بوليفيا ماريا تيريزا ميركادو والقائمة بالأعمال الاسبانية كريستينا بوريغويرو، والقنصل الاسباني الفارو فيرنانديز، أشخاصا غير مرغوب فيهم".

واتهمت الدبلوماسيين ب"الحاق الضرر الجسيم بسيادة وكرامة شعب وحكومة بوليفيا الدستورية" وامهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

بدورها أعلنت الحكومة الاسبانية اعتبار ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين "اشخاصا غير مرغوب بهم".

ودانت وزارة الخارجية المكسيكية القرار "السياسي" وقالت انها امرت ميركادو بالعودة إلى البلاد.

ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظفي السفارة الاسبانية بمحاولة الدخول خلسة وبشكل سري الى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز مع مجموعة من الرجال الملثمين لاخراج مساعد سابق للرئيس السابق ايفو موراليس مطلوب لدى السلطات، وهو ما نفته مدريد.

ويُتهم موراليس الذي استقال في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه المثيرة للجدل، بنشر الفتنة والارهاب، ويعيش في منفاه في الارجنتين.

وأصبحت السفارة المكسيكية في لاباز محور خلاف دبلوماسي بعد لجوء نحو تسعة من وزراء موراليس السابقين اليها.

وقالت اسبانيا والمكسيك إن الحادث وقع الجمعة عندما قامت بوريغويرو بزيارة قصيرة للسفيرة المكسيكية.

إلا أن مدريد أصدرت بيانا نفت فيه بشدة الاتهام.

- "زيارة مجاملة" -

قالت الخارجية الاسبانية "ترغب الوزارة في التوضيح ان القائمة بالاعمال كانت تقوم بزيارة مجاملة بحتة، وتنفي بشدة أن يكون هدفها هو تسهيل إخراج أشخاص مختبئين في المبنى".

وذكرت الخارجية ان الحادث وقع عندما كانت بوريغويرو وفرناندز ينهيان اجتماعاً مع السفيرة.

إلا أن السيارات الرسمية لم تصل، ولم يتمكنا من الاتصال بسائقيهما وحراسهما، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف البيان انه "عندما سمع الصراخ، دعت السفيرة ميركادو الزائرين إلى العودة الى السفارة. وعند ذلك تم ابلاغ الدبلوماسيين الاسبانيين انه تم منع سيارتهما من الدخول".

ونًصح الدبلوماسيان الاسبانيان بمغادرة السفارة سيرا على الأقدام، إلا أنهما رفضا القيام بذلك دون مصاحبة حراسهما. وفي النهاية تم ارسال سيارة تابعة لاحدى الوزارات البوليفية لاحضارهما.

واثار وجود مسؤولين بوليفيين سابقين داخل السفارة توترا شفويا بين بوليفيا والمكسيك.

وحذرت بوليفيا من ان المكسيك ستواجه "مشكلة خطيرة جدا" في حال رفضت سفارتها تسليم المسؤولين المطلوبين، بينما اتهمت المكسيك بوليفيا ب"المضايقة والتهديد" من خلال نشر العديد من رجال الشرطة والاستخبارات خارج السفارة.

ويتواجد في السفارة المكسيكية في لاباز نحو 20 مسؤولا سابقا في حكومة الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس بعدما استقالوا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في اعقاب تخلي الجيش عن موراليس بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وبين هؤلاء اللاجئين الوزير السابق لشؤون الرئاسة خوان رامون كينتانا ووزيرة الثقافة السابقة ويلما ألانوكا الملاحقان على غرار موراليس في إطار تحقيق بتهمتي "التمرّد" و"الإرهاب".