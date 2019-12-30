قتيلان أحدهما المهاجم بإطلاق نار في كنيسة بتكساس

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:22 30/12/2019 حدث بتاريخ: 13:22 30/12/2019

قتل مصلّيان داخل كنيسة في تكساس بجنوب الولايات المتحدة صباح الأحد، رجلاً فتح النار في وقت سابق أثناء القداس ما أدى إلى مقتل أحد المصلين وإصابة آخر بجروح بالغة.

وبعدما دخل المهاجم وأطلق النار داخل الكنيسة، أطلق مصليان النار عليه فأصاباه ونُقل على الإثر إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الاحد "اليوم قرابة الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست اثناء الصلاة".

ولفت الى ان الرجل اطلق عيارات نارية، مشيرا الى ان مصلّيَيْن في الكنيسة "اطلقا النار بدورهما واصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن ادارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الاحد ان "مصلّيَيْن بَطَلَيْن حالا دون وقوع الأسوأ وانقذا عددا لا يحصى من الارواح. افكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي الى انه يحقق في الهجوم لتحديد اسبابه.

واوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الاطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة فرانس برس، انه "قرابة الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم ابلاغ الشرطة ورجال الاطفاء في وايت سيتلمنت بحصول اطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست". واضاف "عندما وصلوا، وجدوا انه تم اطلاق عيارات نارية".

ونُقِل ثلاثة اشخاص بينهم المهاجم الى المستشفى في شكل عاجل. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الاسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم اصيبوا برصاص". واضافت لفرانس برس "قضى شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث في وضع حرج".

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون انه "في حالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

وقال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ ابوت ان "اماكن العبادة مقدسة وانا ممتن لمن يعملون في الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع خسارة مزيد من الارواح".

وقُتل نحو أربعة الاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى اكثر الدول التي تنتشر فيها الاسلحة النارية.