مصرع 5 أشخاص جراء انهيارات أرضية في منطقة جبال الألب منذ مطلع الأسبوع

جبال الألب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:32 29/12/2019 حدث بتاريخ: 18:44 29/12/2019

لقي رجل حتفه جراء انهيار جليدي في منطقة جبال الألب الإيطالية اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للذين لقوا حتفهم جراء انهيارات جليدية منفصلة في منطقة الألب منذ مطلع الأسبوع إلى خمسة أشخاص.

وكان الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قد لقي حتفه جراء انهيار جليدي في منطقة دولوميت.

وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين، حسب خدمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية. وتحظى المنطقة بشعبية بين المتنزهين والمتزلجين.

ويأتي مصرع ذلك الرجل بعد يوم من مصرع أربعة آخرين جراء انهيارات ثلجية في منطقة ساوث تيرول الإيطالية وجبال الألب السويسرية.