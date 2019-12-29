إنقاذ حوالى 30 مهاجراً في بحر المانش قبالة السواحل الفرنسية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:12 29/12/2019 حدث بتاريخ: 17:22 29/12/2019

أُنقذ الأحد حوالى ثلاثين مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية على متن مركبين في بحر المانش، حسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأوضح خفر سواحل بحر المانش وبحر الشمال في بيان أن عملية إنقاذ أولى بدأت نحو الساعة 02:00 (01:00 ت غ)، وقُدمت المساعدة إلى 11 شخصاً بينهم "طفلان صغيران" كانوا على متن مركب "تعطّل محرّكه" على بعد حوالى 5,5 كلم قبالة سواحل كاليه في شمال فرنسا.

وعند الساعة 07,00، أُنقذ عشرون مهاجراً كانت حرارة أجسامهم بدأت بالانخفاض، وبينهم امرأة حامل، على متن "زورق صغير" قبالة سواحل دونكيرك على بعد حوالى أربعين كلم نحو شرق كاليه.

ونقل مركب لدورية جمارك جميع المهاجرين بأمان إلى الأراضي الفرنسية.