سبوتفاي لبث الموسيقى عبر الإنترنت يوقف بث الإعلانات السياسية في أمريكا في العام المقبل

سبوتفاي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:04 29/12/2019 حدث بتاريخ: 13:13 29/12/2019

قرر موقع سبوتفاي لبث الموسيقى عبر الإنترنت وقف إذاعة الإعلانات السياسية لمستخدميه في الولايات المتحدة في العام المقبل، مع انطلاق معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا الحظر سيشمل أيضا مستخدمي خدمة سبوتفاي المجانية الذين يسمعون الموسيقى مقابل سماع الإعلانات والذين يصل عددهم إلى حوالي 141 مليون مستخدم شهريا في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الإعلانات السياسية تمثل قضية حساسة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل على خلفية الاتهامات الموجهة إلى هذه الشركات بالسماح لبعض الأطراف باستخدام منصاتها للتأثير على العملية السياسية. ويواجه موقع فيسبوك انتقادات بسبب استمراره في بث الإعلانات السياسية بما في ذلك الإعلانات التي تتضمن محتوى مزيفا . وكان موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي حظر الإعلانات السياسية.

وأكدت شركة سبوتفاي وقف بث الاعلانات السياسية ، قائلة إنها لا تمتلك حتى الآن "المستوى المطلوب من القوة في عملياتنا وأنظمتنا وأدواتنا لكي نتحمل مسؤولية التأكد من سلامة الإعلانات السياسية ... سنعيد تقييم هذا القرار مع استمرار تقييم قدراتنا".

يذكر أن قرار منع بث الإعلانات السياسية خلال العام المقبل سيقتصر على الولايات المتحدة فقط باعتبارها الدولة الوحيدة التي يبث فيها سبوتفاي إعلانات سياسية. وسيتم تطبيق هذا المنع على الإعلانات المسموعة والمرئية وكذلك على المواد الأصلية التي يتم إنتاجها خصيصا لخدمة سبوتفاي.