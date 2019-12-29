طهران تندد بـ"تدخل" باريس على خلفية قضية اعتقال باحثين فرنسيين
اتهمت طهران الأحد فرنسا بـ"التدخل" في قضية الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عدلخاه المعتقلة في إيران مشيرة إلى أنها تُعتبر مواطنة إيرانية وتواجه تهمة "التجسس".
وبعدما استدعت باريس الجمعة السفير الإيراني للاحتجاج على حبس فاريبا عدلخاه وأكاديمي فرنسي آخر هو رولان مارشال مجددة مطالبتها بالإفراج عنهما، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن المواطنة الإيرانية هو تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والطلب الفرنسي ليس له أساس قانوني".