طهران تندد بـ"تدخل" باريس على خلفية قضية اعتقال باحثين فرنسيين

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:44 29/12/2019 حدث بتاريخ: 12:44 29/12/2019

اتهمت طهران الأحد فرنسا بـ"التدخل" في قضية الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عدلخاه المعتقلة في إيران مشيرة إلى أنها تُعتبر مواطنة إيرانية وتواجه تهمة "التجسس".

وبعدما استدعت باريس الجمعة السفير الإيراني للاحتجاج على حبس فاريبا عدلخاه وأكاديمي فرنسي آخر هو رولان مارشال مجددة مطالبتها بالإفراج عنهما، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن المواطنة الإيرانية هو تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والطلب الفرنسي ليس له أساس قانوني".