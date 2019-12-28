مقتل عشرة جنود أفغان في هجوم على قاعدة عسكرية تبنته حركة طالبان

عنصران من حركة طالبان يتم عرض وجهيهما لوسائل الإعلام بعد احتجازهما بسبب العثور على متفجرات في جلال آباد أفغانستان 10 ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:20 28/12/2019 حدث بتاريخ: 15:20 28/12/2019

أفاد مسؤولون أفغان السبت بمقتل عشرة جنود في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد. وتبنت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

وقع عشرة جنود أفغان في فخ نصبته لهم حركة طالبان صباح السبت، ولقى الجنود العشرة حتفهم أثناء الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون. وتبنت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

خطة طالبان

وحفر عناصر طالبان نفقا إلى القاعدة في منطقة سنغين وفجروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، بحسب ما صرح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ذبيح مجاهد "كان هناك 18 جنديا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. جرح أربعة جنود وصد أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة".ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دام جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

"موسم القتال"

وقُتل الثلاثاء سبعة جنود أفغان بهجوم شنته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

ويعني فصل الشتاء في الماضي تباطؤ ما كان يعرف بـ"موسم القتال"، حيث يعود مقاتلو طالبان إلى قراهم في وقت صعبت الثلوج والجليد من تنفيذ الهجمات. لكن مع تغير الوضع في السنوات الأخيرة، لم يعد المقاتلون يأبهون لتبدل الفصول.

ويتواصل العنف في أفغانستان رغم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان بهدف خفض التواجد العسكري الأمريكي في البلاد مقابل ضمان طالبان تحسن الوضع الأمني.