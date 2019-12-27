باكستان تعتقل خمسة يشبته أنهم من متشددي القاعدة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:35 27/12/2019 حدث بتاريخ: 18:35 27/12/2019

قالت السلطات في إقليم البنجاب بشرق باكستان اليوم الجمعة إنها اعتقلت خمسة يشتبه أنهم متشددون ينتمون لتنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجوم على قوات الأمن.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في البنجاب إن المداهمة التي وقعت في مدينة جوجرانوالا استهدفت خلية إعلامية وشبكة تمويل مهمة للمتشددين. وعُثر خلال المداهمة على أجهزة كمبيوتر محمولة عليها بيانات مشفرة، وهواتف محمولة، وطابعة، ومتفجرات، وخمس بنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومبالغ نقدية.

ومنذ سنوات، يحتفظ المتشددون بنفوذ في المناطق الشمالية الغربية النائية على الحدود الأفغانية، لكن بعضا منهم أقاموا أيضا شبكات في البنجاب، وهو الإقليم الأكثر ثراء واكتظاظا بالسكان في باكستان.

وأضاف بيان الشرطة "كانوا يخططون لشن هجوم على مسؤولي إنفاذ القانون في جوجرانوالا" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المؤامرة.

وأشار البيان إلى أن مجموعة جوجرانوالا كانت قد انتقلت مؤخرا من كراتشي وتدير عمليات إعلامية لتنظيم القاعدة لشبه القارة الهندية وترسل أموالا إلى القيادة المركزية في أفغانستان.

وتقول الحكومة الباكستانية إن عدد المتشددين في البلاد تراجع بسبب حملة الجيش.

وقُتل أسامة بن لادن مؤسس تنيم القاعدة في عملية أمريكية في باكستان عام 2011.