تركيا تعتقل 20 شخصا يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:17 26/12/2019 حدث بتاريخ: 21:25 26/12/2019

اعلنت الشرطة التركية الخميس اعتقال نحو عشرين شخصا في اسطنبول للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية في اطار حملتها ضد المتطرفين قبل احتفالات رأس السنة الجديدة.

وشنت الشرطة عمليات مداهمة متزامنة الثلاثاء والاربعاء على 48 موقعاً في اكبر مدن البلاد، بحسب المصادر التي أكدت اعتقال 20 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم المتطرف.

ولم يتم الكشف عن هوية المعتقلين.

وفي العام 2017 تعرض ناد ليلي في اسطنبول الى هجوم في ليلة رأس السنة قتل خلاله 39 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر كثفت تركيا جهودها لاعادة مسلحي التنظيم الى بلادهم الأصلية بعد هجومها على شمال سوريا.

وانتقدت انقرة الدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين قاتلوا الى جانب التنظيم في سوريا والعراق، ودعتها مرارا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.