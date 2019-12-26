الرئيس المصري يؤكد في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الإيطالي دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:12 26/12/2019 حدث بتاريخ: 17:12 26/12/2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس في اتصال هاتفيً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، بأن الاتصال تناول استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي علي ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى"، حيث جدد الرئيس السيسي التاكيد علي استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.