زلزال شدته 6.3 درجة يضرب غربي بورت هاردي في كندا

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:16 25/12/2019 حدث بتاريخ: 10:28 25/12/2019

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب منطقة تبعد 177 كيلومترا غربي بورت هاردي في كولومبيا البريطانية بكندا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.