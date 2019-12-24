ترامب يأمل بزهرية بدلا من تجربة صاروخية كهدية من بيونغ يانغ في عيد الميلاد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:37 24/12/2019 حدث بتاريخ: 20:48 24/12/2019

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، زهرية وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بتقديم "هدية" لم يحددها، يمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام.

وصرح ترامب للصحافيين في منتجع مار-ايه-لاغو في فلوريدا "سنعرف ما هي المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير".

وأضاف "الجميع لديهم مفاجآت لي، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. انا اتعامل مع المفاجآت واحدة واحدة".

وتابع مازحاً "ربما تكون هدية لطيفة، ربما تكون هدية يرسل فيها زهرية جميلة وليس تجربة صاروخية".

ووصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بداية هذا العام.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة سوهيه للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.