شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين عشية عيد الميلاد

محتاجون خلال مظاهرة ضد الحكومة داخل مركز تجاري في هونج كونج يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:21 24/12/2019 حدث بتاريخ: 20:21 24/12/2019

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين ارتدى الكثير منهم أقنعة بعد اشتباكات في مراكز تسوق وفي حي سياحي مهم مع تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى الفوضى عشية عيد الميلاد.

ورشق المحتجون داخل المراكز التجارية أفراد الشرطة بمظلات وأشياء أخرى وردت الشرطة بضرب بعض المحتجين بهراوات وصوب أحد أفرادها سلاحه نحو الحشود لكنه لم يطلق النار.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين احتلوا الطرق الرئيسية أمام مراكز التسوق والفنادق الفاخرة القريبة بما في ذلك منطقة شبه الجزيرة.

وتجمع الكثير من الأسر ومعهم أطفال في نفس المنطقة لمشاهدة أضواء عيد الميلاد في المتنزه الواقع في حي تسيم شا تسوي ايست السياحي في شبه جزيرة كولون.

ولم تعد الاحتجاجات، التي دخلت الآن شهرها السابع، بنفس حجم وشدة المواجهات العنيفة التي وقعت من قبل. لكن منظمي مسيرة سلمية هذا الشهر قالوا إن 800 ألف شخص شاركوا بها مما يعكس الدعم القوي للحركة.

ويعتزم بعض المحتجين تنظيم مسيرة في تسيم شا تسوي وبدأوا العد التنازلي لعيد الميلاد وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، التي نظمت عددا من أكبر المسيرات التي اجتذبت أكثر من مليون شخص، طلبا لتنظيم مسيرة جديدة في أول أيام العام الجديد.