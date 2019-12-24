نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:55 24/12/2019 حدث بتاريخ: 11:55 24/12/2019

أعلنت الرئاسية البرازيلية أنه جرى نقل الرئيس جايير بولسونارو للمستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي مساء أمس الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القصر الرئاسي القول أنه جرى نقل بولسونارو للمستشفى، وخضع لفحوصات واتضح أنه لم يتعرض لأذى.

وقال بيان إن الرئيس البرازيلي سوف يبقى في المستشفى قيد الملاحظة لمدة 6 إلى 12 ساعة.

ويذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو / 64 عاما/ لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي.

وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في أيلول/سبتمبر 2018 .