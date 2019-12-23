الصين تنفي معلومات عن إجبار معتقلين على العمل في سجن شنغهاي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:57 23/12/2019 حدث بتاريخ: 16:02 23/12/2019

نفت الصين الاثنين معلومات عن إجبار سجناء أجانب على العمل، بعدما ذكرت صحيفة بريطانية أنّ طفلة في لندن عثرت على رسالة استغاثة في بطاقة معايدة كتبها سجناء في سجن شنغهاي تشينغبو.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أنّ سلسلة متاجر "تيسكو" البريطانية قالت في نهاية الاسبوع إنها أوقفت الإنتاج في مصنع في الصين بعدما تبين ان أحد بطاقات المعايدة الخيرية التي تبيعها تحوي رسالة استغاثة من سجناء.

لكنّ بكين نفت هذه المعلومات مؤكدة انها "مفبركة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي دوري في بكين "بوسعي أن ابلغكم بكل مسؤولية أنه بعدما طلبنا توضيحات من الإدارات المعنية فإنّ سجن شنغهاي تشينغبو لا يجبر على الإطلاق ... محكومين أجانب على العمل".

وهاجم غينغ أيضا الصحافي السابق بيتر همفري الذي كتب المقال، والذي اودع السجن نفسه حتى إطلاق سراحه في 2015، قائلا إنّه اخترع "مهزلة" لجذب "الانظار لنفسه".

وتطلب الرسالة التي عثر عليها في البطاقة من يجدها الاتصال بهمفري، وهو ما فعله والد الفتاة. وكتب همفري لاحقا ما حصل في مقال نشرته "صنداي تايمز".

وجاء في الرسالة التي وجدت في بطاقة معايدة خيرية عليها صورة قطة صغيرة تعتمر قبعة بابا نويل "نحن سجناء أجانب في سجن شنغهاي تشينغبو في الصين".

واضافت "نحن مجبورون على العمل رغم إرداتنا. ارجوك ساعدنا وابلغ منظمات حقوق الانسان".