مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق بمخزن في العاصمة الهندية نيودلهي

احتجاجات المواطنين ضد قانون الجنسية الجديد في نيودلهي

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:19 23/12/2019 حدث بتاريخ: 12:24 23/12/2019

قال مسؤول بجهاز المطافئ في العاصمة الهندية نيودلهي، إن حريقا في أحد المخازن أدى إلى مقتل 9 أشخاص وأصابه ما لا يقل عن 3 آخرين.

وأضاف المسؤول، أن الحريق اندلع في الساعات اللأولى من يوم الإثنين، في منطقة كيراري بنيودلهي.

وتابع مسؤول المطافئ، أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق لم يتم التعرف عليها بعد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

المسؤول الهندي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يؤذن له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنهم استغرقوا 3 ساعات لاحتواء الحريق.

وأفاد المسؤول، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سانجاي غاندي التذكاري في العاصمة، مؤكدا أن الحريق هو الثاني من نوعه في نيودلهي هذا الشهر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتاح حريق يعتقد أنه ناجم عن اشتعال دائرة كهربائية صغيرة مبنى في كارول باغ بالمدينة، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا.