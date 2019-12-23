طالبان تقتل جنديا أمريكيا في شمال أفغانستان

عناصر من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:39 23/12/2019 حدث بتاريخ: 10:41 23/12/2019

أعلنت حركة طالبان أنها قتلت جنديا أمريكيا في أفغانستان اليوم الاثنين ونشرت صورا لحقيبة ظهر ملطخة بالدماء وبطاقة هوية جندي أمريكي لتثبت صحة ما تقول.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن أحد جنوده "قُتل في اشتباكات" لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل لحين إبلاغ ذويه.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا الجندي الأمريكي في تفجير في إقليم قندوز بشمال البلاد.

وتابع في رسالة نصية تضمنت الصور "قتل مقاتلونا أحد أفراد القوات الأمريكية وأصابوا فردا من القوات الخاصة الأفغانية".

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف جماعات إسلامية متشددة.

وقُتل أكثر من 12 عسكريا أجنبيا في أفغانستان خلال 2019.

وأجرت الولايات المتحدة مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية خلال العام الماضي بهدف إبرام اتفاق تسحب واشنطن بموجبه قواتها من أطول حرب تخوضها مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وأعلن المفاوضون الأمريكيون في وقت سابق هذا الشهر تعليق المحادثات بعدما شن المتمردون هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية كبيرة.