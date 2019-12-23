أردوغان: تركيا لا يمكنها استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:08 23/12/2019 حدث بتاريخ: 10:09 23/12/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده لا يمكنها استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا محذرا الدول الأوروبية بأنها ستشعر بأثر تلك الموجة إذا لم يتوقف العنف في شمال غرب سوريا.

وتستضيف تركيا حاليا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد للاجئين بالعالم، وتخشى وصول موجة جديدة إليها من منطقة إدلب التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري. وإدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وكثف الجيشان السوري والروسي قصفهما لأهداف في إدلب التي تعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة عليها مما دفع المزيد من سكانها إلى الفرار صوب تركيا.

وقال أردوغان خلال حفل في اسطنبول إن نحو 80 ألفا بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا.

وأضاف "العنف تجاه الناس في إدلب لا يتوقف وهذا العدد سيزداد وفي هذه الحالة لن تتحمل تركيا عبء المهاجرين".

وتابع قائلا "الأثر السيئ للضغط الذي سنتعرض له ستشعر به كل الأمم الأوروبية وخصوصا اليونان"، مضيفا أنه في هذه الحالة لن يكون هناك مفر من تكرار أزمة المهاجرين التي وقعت عام 2015.

وقال أردوغان إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف القصف الروسي لإدلب، مشيرا إلى أن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لبحث الوضع في سوريا.

وكان الرئيس التركي هدد في وقت سابق "بفتح الأبواب" أمام المهاجرين إلى أوروبا إذا لم تحصل تركيا على مزيد من الدعم فيما يتعلق باستضافة اللاجئين.

"غير كاف"

تسعى تركيا للحصول على دعم دولي لخطط توطين مليون سوري في جزء من شمال شرق سوريا نجحت قواتها وقوات متحالفة معها من المعارضة السورية في انتزاع السيطرة عليه من قبضة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية جرت في أكتوبر تشرين الأول.

وقال أردوغان يوم الأحد "ندعو البلدان الأوروبية لاستخدام طاقتها في وقف المذبحة في إدلب بدلا من محاولة التضييق على تركيا بسبب خطوات مشروعة اتخذتها في سوريا"، في إشارة إلى ثلاث عمليات عسكرية نفذتها تركيا في سوريا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ختام مؤتمر عن اللاجئين في جنيف يوم الأربعاء إن الدول تعهدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم اللاجئين ونحو 50 ألف مكان لإعادة التوطين لكن أردوغان قال إن المبلغ غير كاف.

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن مئات قتلوا هذا العام في هجمات على مناطق سكنية في إدلب.

وقالت فرق إنقاذ إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في معرة النعمان و11 شخصا آخرين في قرى بالمنطقة يوم الجمعة.

وفي وقت سابق يوم الأحد، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن نحو 205 آلاف شخص تركوا منازلهم في إدلب منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني بسبب الهجمات الروسية والسورية. وأشارت إلى أن المدنيين الفارين توجهوا إلى مناطق في سوريا سيطرت عليها تركيا في عمليات عسكرية سابقة أو إلى مناطق أخرى من إدلب.