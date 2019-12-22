مقتل شخصين خلال عملية إنقاذ رهينتين إندونيسيين في الفلبين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:13 22/12/2019 حدث بتاريخ: 13:24 22/12/2019

قال مسؤولون اليوم الأحد إن جنديا ومسلحا مشتبه به قتلا في اشتباك وقع اليوم الأحد خلال عملية إنقاذ صيادين إندونيسيين ، جرى احتجازهما لمدة ثلاثة أشهر في جنوب الفلبين.

وقال الليفتانت جنرال سيرليتو سوبيجانا، القائد العسكري الإقليمي إن الصيادين ماراهودين لوناني وساميون بن مانوي لم يصابا بأذى خلال عملية الانقاذ التي جرت في بلدة باناماو في جزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

ووقع الاشتباك بين الجنود والخاطفين، الذين يعتقد أنهم من أفراد جماعة أبو سياف الارهابية.

وقال سوبيجانا" لقد اشتبكوا مرتين، مما أدى لمقتل أحد أفراد جماعة أبو سياف".

وأضاف" لقد انتشلنا جثته وسلاحه. لقد فقدنا واحد من جنودنا وأصيب آخر".

وكان قد جرى اختطاف لوناني وبن مانوي مع صياد آخر إندونيسي يدعى موهاماس فرحان، في 23 أيلول/سبتمبر الماضي قبالة لاهاد داتو في ماليزيا، وجرى نقلهم لجولو، معقل مسلحي أبو سياف.

وأوضح سوبيجانا أن فرحان كان مع الخاطفين خلال الاشتباك، ولكن لم يكن ضمن من تم إنقاذهم.

وأشار إلى أنه تم نشر قوات إضافية لإنقاذ فرحان ومواطن فلبيني ، قيد الاحتجاز لدى أبو سياف.

ويشار إلى أن مسلحي أبو سياف اختطفوا العشرات من الأجانب مقابل الحصول على فدية منذ عام 2000، حيث قتلوا بعضهم، ومنهم مواطن ألماني عام .2017 كما أن الجماعة تتحمل مسؤولية تنفيذ بهض من أسوأ الهجمات الارهابية في الفلبين.