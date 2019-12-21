واشنطن تفرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:06 21/12/2019 حدث بتاريخ: 12:14 21/12/2019

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" المعروف أيضا باسم "نورد ستريم 2". ويعتبر أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" محورا لمعركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك لأنه يعزز من نفوذ موسكو في القارة العجوز ويزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي.

في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار، أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتعتبر واشنطن أن أنبوب "السيل الشمالي 2" سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.

ألمانيا هي أكبر البلاد الأوروبية المستفيدة من المشروع وموسكو تواصل عمليات البناء

ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

للمزيد- لجنة بالكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "معارضته الشديدة" لمواصلة بناء أنبوب "السيل الشمالي 2"، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس.

أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.

ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية خلال ستين يوما لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون.

أغلبية ساحقة لفرض عقوبات

وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وتم إرسال القانون الثلاثاء إلى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب "نورد ستريم 2" يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.

وأضاف "من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي".

ومع ذلك، صوت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضا على "محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أمريكية للطاقة".

وتقضي العقوبات الأمريكية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط "السيل الشمالي 2" والخط الروسي التركي "ترك ستريم"، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية الممنوحة لهم.

وكانت غرفة التجارة الروسية الألمانية أكدت الأسبوع الماضي أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال إقرار القانون.

للمزيد- بعد صفقة المقاتلات الروسية "سوخوي 35".. هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مصر؟

أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب تعلق أعمالها

ستسهدف هذه العقوبات خصوصا المجموعة السويسرية "أولسيز" التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب "بايونيرينغ سبيريت". وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة "غازبروم" الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر (أوفشور) من الأنبوب.

وقد أعلنت في بيان تعليق أعمال بناء الأنبوب، مشيرة إلى أنها تنتظر حاليا "توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأمريكية المختصة".

وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية "غازبروم" تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي "أو ام في" و"وينترشول دي" و"انجي" و"يونيبر" و"شل".

ومنذ بداياته، واجه المشروع عقبات عديدة. ولم يحصل "السيل الشمالي 2" على الضوء الأخضر من الدنمارك لعبور أراضيها قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما يمكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقررا في نهاية 2019