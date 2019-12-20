روسيا تستخدم حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار تقديم مساعدات عبر الحدود السورية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:25 20/12/2019 حدث بتاريخ: 22:25 20/12/2019

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" اليوم الجمعة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن13 دولة صوتت لصالح مشروع القرار، وعارضته دولتان، بما فيها روسيا.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا والكويت بمشروع القرار، والذي يقضي بإدخال مساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وكان قد أرجأ مجلس الأمن الدولي، فجر الجمعة، التصويت على مشروع قرار يجدد لآلية تقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية، بطريقة غير شرعية، مع تركيا عبر باب السلام وباب الهوى شمال سورية، ومن خلال العراق عبر معبر "اليعربية" ومن الجنوب عبر الأردن عن طريق معبر "الرمثا".

واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الذي تقدمه ألمانيا وبلجيكا والكويت غير مقبول، مشيرا إلى أنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدون موافقة الحكومة السورية.

وقد اكدت الحكومة السورية، في أكثر من مناسبة، أن إدخال المساعدات عبر المعابر السورية، بدون موافقة الحكومة السورية، هو خرق للمواثيق الدولية.