نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:31 20/12/2019 حدث بتاريخ: 18:31 20/12/2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".

وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

كانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في وقت سابق إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.