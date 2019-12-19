الملكة إليزابيث: الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير على رأس أولويات الحكومة

الملكة إليزابيث

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:01 19/12/2019 حدث بتاريخ: 16:01 19/12/2019

قالت الملكة إليزابيث اليوم الخميس في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأولوية الرئيسية هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.

وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة.

وقالت لأعضاء البرلمان "أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".

وأضافت "سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدأون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى."