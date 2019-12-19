اردوغان يقول إن 50 ألف شخص في طريقهم إلى #تركيا قادمين من إدلب السورية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:53 19/12/2019 حدث بتاريخ: 12:54 19/12/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الخميس إن 50 ألف شخص في طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب في شمال غرب سوريا، وانتقد الدول الإسلامية لعدم دعمها لخططه لإعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق أخرى في شمال سوريا.

وقال اردوغان، الذي كان يتحدث في ماليزيا، إن القوى العالمية تحرص على إرسال السلاح إلى سوريا أكثر من حرصها على دعم الخطط التركية لإقامة "منطقة آمنة" تعتزم أنقرة إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها بعد تطهيرها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.