المحكمة العليا الهندية ترفض التماسا لوقف تنفيذ قانون الجنسية

مظاهرات في الهند

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:21 18/12/2019 حدث بتاريخ: 11:21 18/12/2019

رفضت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية رغم احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد رفضا للقانون.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون في 22 يناير كانون الثاني. ويقول المعارضون لتطبيق القانون إنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد.

وخرج محتجون من بينهم طلبة للمشاركة في المظاهرات وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور.