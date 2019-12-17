البيت الأبيض: ترامب يعتزم توقيع مشروع قانون لإنفاق حكومي ضخم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:22 17/12/2019 حدث بتاريخ: 19:22 17/12/2019

قالت المستشارة بالبيت الأبيض كيليان كونواي اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لإنفاق حكومي أمريكي ضخم وضعها الكونجرس هذا الأسبوع، ويعتزم توقيع مشروع قانون الموازنة البالغ حجمها 1.4 تريليون دولار.

وقالت كونواي للصحفيين بالبيت الأبيض "إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق، وهو مسرور بتوقيعها".

وتوقيع الرئيس على مشروع القانون سيمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية عندما تنفد الأموال يوم السبت، وتفادي معركة فوضوية مع المشرعين الأمريكيين حول الموازنة في نهاية العام من شأنها أن تعطل خدمات حكومية.

ويجب أن يقر الكونجرس مشروع القانون الذي سيمول برامج الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر أيلول 2020 .