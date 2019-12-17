رئيس جنوب السودان يعلن اتفاقه مع مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية

رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:39 17/12/2019 حدث بتاريخ: 17:47 17/12/2019

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أنه توصل لاتفاق اليوم الثلاثاء مع زعيم المتمردين السابق ريك مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى إذا فشلا في حل جميع خلافاتهما قبل مهلة جديدة.

ووقع كير ومشار اتفاق سلام في العام الماضي تحت ضغط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول في المنطقة لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات واتفقا على تشكيل حكومة وحدة بحلول 12 نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري.

لكنهما مددا المهلة 100 يوم مما دفع واشنطن لاستدعاء سفيرها كما أثار تمديد المهلة مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي تسببت في أسوأ أزمة لاجئين في أفريقيا منذ المذابح الجماعية في رواندا.

وقال كير في مؤتمر صحفي عقب محادثات استمرت ثلاثة أيام مع مشار في العاصمة جوبا "قلنا إننا يتعين أن نشكل حكومة الوحدة الوطنية بعد 100 يوم. إذا لم تكتمل الترتيبات سنشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتحسم القضايا القائمة".

وأضاف "سيستمر سريان وقف إطلاق النار وليس لدى أي منا رغبة في العودة إلى الحرب".

ويحمل كل من الطرفين الطرف الآخر المسؤولية عن عدم تنفيذ بنود اتفاق السلام خاصة دمج القوات المقاتلة المختلفة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الاثنين على اثنين من كبار المسؤولين في جنوب السودان لدورهما في استمرار النزاع وقالت إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد كل من يسعى لتعطيل عملية السلام.