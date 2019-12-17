دبلوماسي أوروبي : خطط جونسون لاستبعاد تمديد فترة البريكست لما بعد 2020" غير منطقية"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:24 17/12/2019 حدث بتاريخ: 17:31 17/12/2019

وصف دبلوماسي أوروبي خطط الرئيس البريطاني بوريس جونسون باستبعاد أي تمديد لفترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" البريكست" لما بعد 2020 بغير المنطقية.

وقال الدبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية في إشارة إلى المفاوضات بشأن علاقة مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي" سوف يكون من الصعب للغاية التوصل لاتفاق والتصديق عليه خلال 11 شهرا".

وأضاف" في ظل الطبيعة الصعبة للمفاوضات وخطورة الخروج غير المنظم في نهاية 2020، لا يبدو من المنطقي إغلاق باب التمديد على الفور".

وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الدول الأعضاء في حال اختارت لندن تقييد خيارتها ، ووجدت نفسها " تقدمت بدون وعي" إلى نهاية الفترة الانتقالية بدون التوصل لاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية.

وقال المسؤول إنه في حال وصل الأمر لهذه النقطة، سوف يتعين على بريطانيا العثور على ساحر يمكنه التوصل لحل.