بكين: قدمنا احتجاجات شديدة لأمريكا على طردها مسؤولين صينيين اثنين

العلم الأمريكي بجانب العلم الصيني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:39 16/12/2019 حدث بتاريخ: 18:43 16/12/2019

قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية في بكين يوم الاثنين إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة إلى الولايات المتحدة بسبب طردها اثنين من المسؤولين الصينيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن الحكومة الأمريكية تحركت سرا لطرد مسؤولين اثنين في السفارة الصينية في وقت سابق هذا العام بعد أن دخلا قاعدة عسكرية بسيارة.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن من المعتقد أن أحد المسؤولين الصينيين ضابط مخابرات يتستر وراء الصفة الدبلوماسية.