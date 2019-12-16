منافس نتنياهو على زعامة حزب ليكود: حل الدولتين "وهم"

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:44 16/12/2019 حدث بتاريخ: 12:44 16/12/2019

وصف جدعون ساعر، القيادي بحزب "ليكود" بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات المقررة على قيادة الحزب، مقترح حل الدولتين بأنه "وهم".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين عن ساعر القول في مؤتمر بالقدس :"يقولون حول العالم إن حل الدولتين (من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) لا يزال هو السبيل لأي اتفاق سلام... ولكن عليّ أن أقول لكم: لا يمثل هذا موقفا من شأنه مساعدة أحد. حل الدولتين وهم ... ولن تكون هناك دولة مستقلة أخرى بين نهر الأردن والبحر المتوسط".

واقترح ساعر في المقابل حكما ذاتيا وتحالفات اقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

ويحاول ساعر خطب ود أعضاء حزب ليكود اليميني قبل التصويت الداخلي المقرر في السادس والعشرين من كانون أول/ديسمبر الجاري على زعامة الحزب. وحتى الآن، أعلن أربعة فقط من نواب الحزب الـ32 صراحة عزمهم اختيار ساعر.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الثاني من آذار/مارس، والتي ستكون الثالثة التي تشهدها البلاد في غضون عام، وذلك بعدما فشل نتنياهو مرتين في تشكيل ائتلاف حكومي.