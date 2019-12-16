رئيس فنزويلا: إحباط مؤامرة لإسقاط النظام

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:23 16/12/2019 حدث بتاريخ: 12:42 16/12/2019

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن هناك متآمرين يخططون للاستيلاء على الثكنات العسكرية، من أجل إسقاط النظام، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" عن مادورو قوله أمس الاحد (بالتوقيت المحلي)، إن ثمة أوامر اعتقال صدرت ضد المتآمرين.

واتهمت الحكومة الفنزويلية خوان جوايدو، زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والمعارض البارز ليوبولدو لوبيز، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى فنزويلا جيمس ستوري، بأنهم يقفون وراء الخطة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (إيه. في. إن) عن مادورو قوله مخاطبا ستوري: " لقد قُدتَ هذه الخطط الدموية يا جيمس ستوري، وستُحاسب عاجلا أو آجلا".

وفاز مادورو بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل جرت العام الماضي.

وتواجه حكومة فنزويلا اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والترهيب، من أجل الحفاظ على السلطة.