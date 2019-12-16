جونسون يعين وزراء جدد في حكومته لإنجاز "بريكست" بعد الفوز بالانتخابات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:16 16/12/2019 حدث بتاريخ: 10:16 16/12/2019

سيعين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزراء جددًا في حكومته اليوم الاثنين في الوقت الذي يمضي فيه قدمًا من أجل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست" بعد تحقيقه نصرا تاريخيا في انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن رئيس الوزراء يتمتع الآن بالسلطة اللازمة لفرض رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، بعد أكبر فوز لحزبه المحافظ منذ عهد مارجريت تاتشر قبل 32 عامًا.

ويحتاج جونسون لشغل مناصب وزراء الثقافة، وويلز، والبيئة والتي أصبحت شاغرة بعدما تركت نيكي مورجان السياسة، وأجبر ألون كيرنز على الاستقالة وخسر زاك جولدسميث مقعده. وستكون مهمته التالية هي إكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية كانون ثان/يناير المقبل.

وبعد ثلاث سنوات من الفوضى التي أعقبت تصويت عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، أعاد جونسون رسم خريطة المملكة المتحدة الانتخابية بفوز مدو على حزب العمال في انتخابات 12 كانون أول/ديسمبر. وهو الآن يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة، وأصبح سيد المشهد السياسي في لندن.