انتشال خمسين جثة على الأقل من مقبرة جماعية في المكسيك

شرطيون يسيرون دورية في مكسيكو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:30 15/12/2019 حدث بتاريخ: 13:40 15/12/2019

أعلنت السلطات المكسيكية السبت أنها انتشلت خمسين جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.

وكان عثر على هذه الحفرة الجماعية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم. وتتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.

وبين الأول من كانون الثاني/يناير و30 تشرين الثاني/نوفمبر، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".