رئيس وزراء ماليزيا: العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك القانون الدولي

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مقابلة مع رويترز في ماليزيا يوم 10 ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:17 14/12/2019 حدث بتاريخ: 12:24 14/12/2019

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مؤتمر في قطر يوم السبت إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف خلال منتدى الدوحة الذي حضره أيضا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ”لا تؤيد ماليزيا إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل الولايات المتحدة“.

وذكر أن ماليزيا ودولا أخرى فقدت ”سوقا كبيرة“ بسبب العقوبات على إيران.

وتابع ”هذه العقوبات انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق“.