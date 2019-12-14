وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران برد "حاسم" إن أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:03 14/12/2019 حدث بتاريخ: 12:14 14/12/2019

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة بالرد بشكل "حاسم" على إيران في حال عرضت مصالح بلاده في العراق إلى "الضرر". ويأتي تحذير بومبيو بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية بها قوات أمريكية، وطال بعضها أيضا بعثات دبلوماسية للولايات المتحدة.

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران الجمعة من "رد حاسم" إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.وصرح بومبيو في بيان "يتعين علينا (...) اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضرارا بالأمريكيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم".وتابع المسؤول الأمريكي "يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فورا (...) عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وجاء هذا التحذير بعد سلسلة هجمات صاروخية (عشرة) منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول ضد قواعد عسكرية تؤوي جنودا أمريكيين أو بعثات دبلوماسية أمريكية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وفي أحد تلك الهجمات أصيب ستة جنود عراقيين بجروح فجر الاثنين بسقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي. وليل الأربعاء الخميس أطلق صاروخان على مجمع يضم جنودا أمريكيين قرب نفس المطار.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي "وكلاء إيران" بالوقوف وراء تلك الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، معبرا عن أمله في "الشفاء العاجل والكامل لهؤلاء العراقيين الشجعان".ولإيران نفوذ واسع في العراق وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تقوم بتمويلها وتدريبها.وتفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.