اللجنة القضائية بمجلس النواب توصي بمساءلة ترامب بتهمة استغلال السلطة
أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة مما يفسح الطريق أمام إجراء تصويت بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم.
وتتهم المادة التي أقرتها اللجنة ترامب بإساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانيا على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الأوفر حظا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ضد ترامب.
وسوف تصوت اللجنة في وقت لاحق على تهمة أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس في تحقيق بشأن أوكرانيا.