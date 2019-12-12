نتنياهو يشكر ترامب على مرسومه حول مكافحة معاداة السامية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:43 12/12/2019 حدث بتاريخ: 18:43 12/12/2019

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نشره مرسوما حول محاربة معاداة السامية، حسبما أفاد مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان نشره المكتب، اليوم الأربعاء: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على نشره مرسوما رئاسيا مناهضا للتمييز العنصري ضد الشعب اليهودي. إن حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم كمبرر لشن هجمات معادية للسامية ضد الشعب اليهودي وإسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أورد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي نشر مرسوما يرمي لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية، في حين وصفه منتقدوه بأنه يمثل مساسا بحرية التعبير.