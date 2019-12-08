روحاني: ميزانية إيران معدة لمقاومة العقوبات الأمريكية بتقليص الاعتماد على النفط

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:45 08/12/2019 حدث بتاريخ: 11:01 08/12/2019

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان اليوم الأحد، قائلا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن.

وأخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران العام الماضي وعاود فرض عقوبات على طهران تركز على صناعة النفط الأساسية لديها.

وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي "هذه موازنة لمقاومة العقوبات... مع أقل اعتماد ممكن على النفط".

وحدد قيمة مسودة الميزانية عند حوالي 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس آذار 2020.