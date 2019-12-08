وكالة: كوريا الشمالية تجري تجربة "مهمة" بموقع إطلاق صواريخ

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:23 08/12/2019 حدث بتاريخ: 10:27 08/12/2019

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة جدا" بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية وهو موقع تجارب صواريخ كان مسؤولون أمريكيون قالوا في السابق إن بيونجيانج وعدت بإغلاقه.

وتأتي التجربة مع اقتراب مهلة نهائية حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام. وقد حذرت بيونجيانج من أنها ستتخذ "مسارا جديدا" وسط جمود محادثات نزع السلاح النووي التي تجريها مع الولايات المتحدة.

ووصف تقرير وكالة الأنباء المركزية التجربة بأنها "اختبار ناجح له أهمية كبيرة" لكنه لم يحدد ما الذي تمت تجربته.

واحجمت الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، التي غالبا ما تصدر تحذيرات في حال إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، عن التعليق.

وقال خبراء صواريخ إنه يبدو أن كوريا الشمالية اختبرت محرك صواريخ.

وقال فبين نارانج خبير الشؤون النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة "إذا كان حقا اختبار ثابت لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل أو الصلب فهذا مؤشر كبير آخر على أن باب الدبلوماسية يُغلق سريعا إن لم يكن قد أغلق بالفعل".

وأضاف قائلا "قد تكون هذه إشارة واضحة للغاية عما ينتظر العالم بعد بداية العام".

وتزايدت حدة التوتر قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام ودعت الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها بمطالبة بيونجيانج بنزع سلاحها النووي من جانب واحد وطالبت بتخفيف العقوبات.

وقال كيم سونج سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة يوم السبت إن نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع الولايات المتحدة وإنه ليس هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن.