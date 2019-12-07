أكبر دبلوماسي صيني يطالب بومبيو بالكف عن التدخل في شؤون بلاده

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:15 07/12/2019 حدث بتاريخ: 16:01 07/12/2019

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي يوم السبت بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال يانغ، وهو أعلى دبلوماسي بالصين ويفوق في منصبه وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية مشيرا إلى إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019. ودعا واشنطن إلى ”تصحيح أخطائها“ و“الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين“.