ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية الحفاظ على المحادثات مع بيونجيانج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إلى اليمين" ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن خلال اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:32 07/12/2019 حدث بتاريخ: 13:34 07/12/2019

أعلنت سول يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن تحدثا عبر الهاتف لمدة نصف ساعة بشأن سبل الحفاظ على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وسط تحذير بيونجيانج من نفاد صبرها بسبب تعثر المحادثات النووية.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيسين اتفقا على أن الوضع أصبح ”خطيرا“ وأنه ”يتعين الحفاظ على زخم الحوار لتحقيق نتائج سريعة من مفاوضات نزع السلاح النووي“.

وأضاف البيان أنهما اتفقا على التشاور على نحو منتظم حسبما يقتضي الأمر.

وتصاعدت التوترات قبيل الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية بنهاية العام لواشنطن لتغيير سياستها التي تطالب بنزع السلاح النووي من جانب واحد وإلا سيختار الزعيم كيم جونج أون ”مسارا جديدا“.

وفي سياق منفصل قال مسؤولون كوريون إن ترامب يطلب من سول دفع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار سنويا تكاليف تمركز 28500 جندي أمريكي هناك. وانتهت جلسة رابعة من المحادثات في واشنطن يوم الأربعاء دون اتفاق.

وقال البيت الأزرق إن الخلاف بشأن تقاسم التكلفة لم يناقش خلال اتصال مون الهاتفي مع ترامب يوم السبت.