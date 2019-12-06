البيت الابيض: الاتفاق التجاري الاميركي الصيني ما زال قريبا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:13 06/12/2019 حدث بتاريخ: 21:13 06/12/2019

قال مستشار اقتصادي كبير بالبيت الأبيض الجمعة إن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين ما زال في متناول اليد، قبل أيام من بدء سريان جولة أخرى من التعريفات الأميركية.

واضاف لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني لقناة سي ان بي سي ان "الاتفاق ما زال قائما.من المحتمل أن يكون أقرب قليلاً عما كان عليه عندما أدليت بهذا التصريح للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر".

ووصف المحادثات الجارية مع بكين بأنها "مكثفة" موضحا انها تحدث بشكل شبه يومي.

وتتحرك بورصة وول ستريت صعودا وهبوطا مع تعليقات المسؤولين بشأن فرص إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب قبل 20 شهرا.

وكان ترامب اعلن في 11 تشرين الاول/أكتوبر عن "اتفاق كبير للغاية كمرحلة أولى"، لكن الجانبين يحاولان مذاك إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق يكون مكتوبا.

وابدى كودلو حذرا حيال مناقشة جولة التعريفات الجمركية التي ستبدا في 15 كانون الاول/ديسمبر وتشمل ما قيمته 160 مليار دولار من الواردات الصينية- بما في ذلك المواد الاستهلاكية الشعبية مثل الهواتف المحمولة.

وقال في هذا السياق "ليس هناك مهلة تعسفية"،مضيفا أن القرار النهائي لترامب وحده.

في حال سريان التعريفات الجديدة في 15 كانون الاول/ديسمبر، فإن جميع البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين ستكون مشمولة بالرسوم العقابية.