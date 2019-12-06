الفيضانات في الفيليبين ترغم 66 الف شخص على مغادرة منازلهم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:39 06/12/2019 حدث بتاريخ: 20:04 06/12/2019

تشهد شمال الفيليبين أسوأ فيضانات منذ عقود ما أرغم 66 ألف شخص على مغادرة منازلهم واضطرار فرق الانقاذ على التدخل لانقاذ الأشخاص العالقين كما ذكرت السلطات الجمعة.

وضربت عواصف جزيرة لوزون خصوصا عند أقصى شمالها في حين تساقطت الأمطار الموسمية بغزارة مع مرور إعصار كاموري هذا الأسبوع.

وغمرت المياه مساحات خضراء بعد ارتفاع منسوب مياه الأنهر.

وتسببت انزلاقات التربة في قطع الطرقات للوصول إلى بعض البلدات المعزولة وغرقت جسور تحت المياه. وذكرت السلطات أنها لم تحص أي ضحايا حتى الساعة.

وصرح روجيليو سيندينغ المسؤول الإعلامي عن اقليم كاغايان شمال شرق لوزون لفرانس برس "أنها أسوأ فيضانات منذ عقود".

وأرغمت الفيضانات 66 ألف شخص على مغادرة منازلهم واضطرت وحدات الطوارىء إلى إجلاء البعض بواسطة زوارق كما أعلنت السلطات المحلية لإدارة الكوارث.

وتتساقط منذ شهر أمطار غزيرة على شمال الفيليبين وما ساهم في تفاقم غزارتها الأعاصير الثلاثة القوية على الأقل التي ضربت البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسبب إعصار كاموري هذا الأسبوع بسقوط 13 قتيلا على الأقل.