الأمين العام لحلف الأطلسي: تركيا تسقط اعتراضها على خطة دفاع البلطيق

الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:39 04/12/2019 حدث بتاريخ: 17:39 04/12/2019

قال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن تركيا أسقطت اعتراضها على خطة الحلف لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق وبولندا في مواجهة روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد قمة للحلف خارج لندن أن قادة حلف شمال الأطلسي لم يبحثوا الوضع بالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وكانت أنقرة قد رفضت قبل القمة دعم خطة دفاع الحلف لدول البلطيق وبولندا ما لم تتلق مزيدا من الدعم لمعركتها مع وحدات حماية الشعب ويعترف أعضاء الحلف الآخرين بأنها منظمة إرهابية.

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، قال ستولتنبرج أيضا إن الحلف يفضل إقامة حوار وتحسين العلاقة مع روسيا ويؤمن بأن الصين يجب أن تشارك في محادثات الحد من السلاح أو محادثات خفض السلاح مستقبلا.